ZEKA, 2020 yılının son toplantısını çevrimiçi yaptı
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ZEKA, 2020 yılının son toplantısını çevrimiçi yaptı

28.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:01
ZEKA, 2020 yılının son toplantısını çevrimiçi yaptı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Afyonkarahisar Valiliği'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen, Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Afyonkarahisar Valiliği'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen, Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kütahya Valisi Ali Çelik, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Genel Sekreter Veli Oğuz ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2020 yılı fizibilite desteği programı başvuruları, 2020 yılı insan kaynakları politikası raporu, iç kontrol sistemi 2020 yılı değerlendirme raporu, yönerge değişiklikleri, 2021 yılı bütçe yetki devirleri, program ilerleme raporları, projelerle ilgili talepler/ gelişmeler, iki toplantı arası Ajans faaliyetleri ve idari konular görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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