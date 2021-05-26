Zeitnot geri döndü!

Zeitnot'un yeni sezonda Papara SuperMassive'in takım koçu olacağı duyuruldu.

Oyunculuk kariyerine Hwa Gaming'de başlamış olan Zeitnot, 2015-16 yılında oynadığı Dark Passage takımından Papara SuperMassive ekibine transfer olmuştu. 2016 yılından beri Papara SuperMassive forması giyen Zeitnot 2020 Worlds'ün ardından emekli olduğunu açıklamıştı.

Bu süre zarfında twitch üzerinde yayınlara başlayan Zeitnot, bir yandan da youtube da içeriklerini paylaşmaya devam ediyordu. Bugün Papara SuperMassive tarafından yapılan paylaşımla Zeitnot'un yeni sezonda takım koçu olarak görev alacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan bu haber Zeitnot'un ne kadar özlendiğinin de bir göstergesi.

Playerbros olarak Baba'ya yeni kariyerinde başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros