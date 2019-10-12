Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"

Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANTALYA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'nda konuştu.

12.10.2019 12:48
Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANTALYA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA
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