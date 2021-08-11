Zehra Özdilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zehra Özdilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi!

Zehra Özdilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zehra Özdilek geliyor. Peki, Zehra Özdilek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Sosyal medyada ve gündemde yer alan isimler arasında Zehra Özdilek gelmektedir. Zehra Özdilek'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zehra Özdilek kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar sizlerle...

ZEHRA ÖZDİLEK KİMDİR?

Zehra Özdilek, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri 'dir. Mesleğe Eylül 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlamıştır.

2019 senesinde düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri kapsamında Yazılı Haber Ödülü'ne layık görülmüştür.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Zehra Özdilek'in Twitter'da 11 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabı "@zehra_ozdilek" şeklindedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Muslera Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zehra Özdilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 08:46:45. #1.15#

title