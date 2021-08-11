Zehra Özdilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zehra Özdilek geliyor. Peki, Zehra Özdilek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Özdilek'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Sosyal medyada ve gündemde yer alan isimler arasında Zehra Özdilek gelmektedir. Zehra Özdilek'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zehra Özdilek kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar sizlerle...
ZEHRA ÖZDİLEK KİMDİR?
Zehra Özdilek, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri 'dir. Mesleğe Eylül 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlamıştır.
2019 senesinde düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri kapsamında Yazılı Haber Ödülü'ne layık görülmüştür.
Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Zehra Özdilek'in Twitter'da 11 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabı "@zehra_ozdilek" şeklindedir.