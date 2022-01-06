ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA (DHA) - Muğla'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam savaşını kaybeden öğretmen Zehra Eda Yılal (43) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Yılal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ortaca ilçesine getirildi. Cumhuriyet Cami'nde düzenlenen törene Ortaca Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, protokol üyeleri, Zehra Eda Yılal'ın yakınları, arkadaşları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 gün sonra ölen Yılal'ın cenazesi ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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