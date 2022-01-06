ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam savaşını kaybeden öğretmen Zehra Eda Yılal (43) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

MUĞLA (DHA) - Muğla'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam savaşını kaybeden öğretmen Zehra Eda Yılal (43) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Yılal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ortaca ilçesine getirildi. Cumhuriyet Cami'nde düzenlenen törene Ortaca Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, protokol üyeleri, Zehra Eda Yılal'ın yakınları, arkadaşları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 gün sonra ölen Yılal'ın cenazesi ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

ZEHRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika gündem: Bodrum'da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem: Bodrum'da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title