Zehra Mine Öner Hanımefendi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açılış Programına Katıldı (01.06.2021)

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezleri faaliyetlerinin tanıtıldığı yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezleri faaliyetlerinin tanıtıldığı yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızca içerisinde Ardahan'da olan 8 ilde eş zamanlı olarak yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.

Video konferans yolu ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın öncülüğünde yapılan sergi açılışına Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner ile Vali Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Halk Eğitim Müdürleri, kurum müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Açılışın ardından il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri kurslarında elde edilen çeşitli el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

Zehra Mine Öner Hanımefendi, ürünlerin hepsinin büyük anlam ve değer taşıdığını belirterek, Halk Eğitim yetkililerine, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre