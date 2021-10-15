Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi! Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi! Zehra Güneş kaç yaşında, nereli?

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Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi! Zehra Güneş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zehra Güneş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zehra Güneş hakkında merak edilenler. Zehra Güneş hayatı ve biyografisi. Zehra Güneş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zehra Güneş merak konusu oldu. İşteZehra Güneş hakkında merak edilenZehra Güneş kimdir,Zehra Güneş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.


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Haber: Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi! Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? - Haberler
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