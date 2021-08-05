Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş biyografisi!
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Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş biyografisi!

Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş biyografisi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Zehra Güneş hayatı merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi nedir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Zehra Güneş ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.

İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

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Zehra Güneş kimdir? A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş biyografisi! - Haberler
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