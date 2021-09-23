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Zehra Güneş: "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Zehra Güneş: "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz" A Milli Kadın Voleybol Takımı Oyuncusu Zehra Güneş: "Bu takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, voleybolda alınan başarılı sonuçların parçası olmaktan dolayı...

- Zehra Güneş : "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Oyuncusu Zehra Güneş:

"Bu takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, voleybolda alınan başarılı sonuçların parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Sahadaki duygularımızı bizi izleyenlere aktardığımız için mutluyuz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çok yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan başarılı sporcu, "Yaklaşık 2-3 yıldır ispat etmek istediğimizi gerçek bir noktaya taşıdık. Sürdürülebilir bir başarıya destek olup, bizimle birlikte yürümek isteyenler, bizlere destek oluyor. 3 senedir başarılı bir grafik çizdiğimiz için istenilen bir noktadayız. Artık sponsorlar bizimle bu yılda yürümek istiyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor ve gurur veriyor. Bu takımın bu yolda emek veren bir parçası olmak benim için de çok mutluluk veren bir durum" açıklamasını yaptı.

"Erkek takımıyla oynarsak 'Barış' kazanır!"

Alınan sonuçların ardından çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Zehra Güneş, "Yolda yürürken, kırmızı ışıkta beklerken 'Bu işi çok iyi yapıyorsun' diyenler oluyor. Yandaki araç camını açıp 'Gurur duyuyoruz sizinle' diyor. Dün yanıma yaşlı bir teyze gelip 'Sizi izlerken ağladım' dedi. O kadar etkilendim ki. Gerçekten duygularımızı, bizi izleyenlere geçirebiliyorsak ne mutlu bize. Biz bunu devam ettirmeye çalışacağız. Umarım bu şekilde büyük başarılara imza atarız" dedi. 2022 Dünya Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkek milli takımının yer almasıyla ilgili konuşan genç oyuncu, "Erkek takımının da çok iyi bir jenerasyonu geliyor. Genç ve dinamik bir ekip. Biz de çok genç bir jenerasyonduk ve tecrübelilerle devam ettik. 2 takım birleşerek Türkiye'de çok büyük bir ses meydana getirdik ve buna da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Zehra son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç yapması durumunda nasıl bir sonucun ortaya çıkacağıyla ilgili olarak "Erkek gücüyle kadın gücü kıyaslanamaz ama 'Barış' kazanır diyeyim" yorumunu yaptı.

Zehra Güneş: Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz

Zehra Güneş: Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz

Zehra Güneş: Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz

Zehra Güneş:
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Haber: Zehra Güneş: 'Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz' - Haberler Spor
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