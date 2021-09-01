Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti
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Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti

Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum Kalesinde sahne alan ünlü şarkıcı Zehra, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum Kalesinde sahne alan ünlü şarkıcı Zehra, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Zehra'nın tüm hayranları "erik dalı" şarkısıyla oynadı.

Bodrum Belediyesi Kale Konserlerin kapsamında önceki gece Zehra sahne aldı. Zehra hayranları saatler önceden Bodrum kalesini doldurdu. Halka ücretsiz düzenlenen konserde Zehra söylediği şarkılarla vatandaşları coşturdu. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Zehra, sahne sonunda "Erik Dalı" şarkısını söylemesiyle vatandaşlar oynamaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun gönüllülük esasıyla konser veren Zehra'ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Zehra ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a teşekkürlerini sundu.

" İstanbul'un Harbiye'si varsa Bodrum'un Kalesi var"

Konser sonunda kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Tutkun İstanbul'un Harbiye'si varsa Bodrum'un ise Kalesi var diyerek "Dünya son 2 yıldır pandemi koşullarında ciddi bir mücadelenin içerisinde. Bodrum son günlerde yaşamış olduğu yangın felaketlerinden sonra esnafımıza katkı vermek için Kale konserlerini düzenliyoruz. Bodrum Kale konserlerinin çok önemli bir özelliği vardır. Bu alanda çok genç kardeşlerim var. 1980'lerin ve 1990'ların bugün müzik dünyasında yıldız dediğimiz isimlerin sahne aldığı, bir alandı kale konserleri. Uzun yıllardır belediye olarak yapılmıyordu kale konserleri. Biz bu sene yapmaya karar verdik. Sahnedeki gençlere güveniyorum, bu konserlere sanatçı belirlerken kaygıda bulunanlar vardı. Ben her zaman söylüyorum, kale konserlerinden 3 sanatçımızın genç olmasına dikkat etmiştik. Bodrum Kalesini halka açan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekküllerimizi sunuyorum. Kale konserlerini yapmamızda bize her zaman destek olan, halkının yanında duran Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a da teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti
Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti
Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti
Zehra, Bodrum kalesinde fırtına gibi esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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