Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı - Haberler
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Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı Merkezi İstanbul'da olan Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı.

İSTANBUL (İHA) - Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

IĞDIR - Merkezi İstanbul'da olan Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı.

Iğdır'da dernek olarak hizmet veren Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yerinin açılışını yaptı. Açılış programı saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Topçular Mahallesinde yeni yerinde hizmet veren derneğin açılışında konuşan, Zehra Ana Derneği Başkanı Meftune Atam, derneğimizin amacı tüm mazlumlara el uzatmaktır, dedi. Açılış programına Iğdır Valisi H. Engin Sarıibarim, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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