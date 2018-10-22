Zehirli Mi' Diye Ormandan Topladığı Mantarı Ağzına Süren Kadın Hastanelik Oldu

Zehirli Mi' Diye Ormandan Topladığı Mantarı Ağzına Süren Kadın Hastanelik Oldu

Samsun’da ormandan topladığı mantarı zehirli olup olmadığını tespit etmek için ağzına süren bir kadın zehirlenerek hastanelik oldu.

Zehirli Mi' Diye Ormandan Topladığı Mantarı Ağzına Süren Kadın Hastanelik Oldu

Samsun'da ormandan topladığı mantarı zehirli olup olmadığını tespit etmek için ağzına süren bir kadın zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun kavak ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladığı mantarın zehirli olup olmadığını tespit etmek için ağzına süren Hatun Ç. (56) zehirlendi. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Hatun Ç. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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