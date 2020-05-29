Zehirli balık türleri dalış merkezlerini endişelendiriyor
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Zehirli balık türleri dalış merkezlerini endişelendiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Hint Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan balon balığından sonra aslan balığının da sık görülmesi dalış turizmi yapan işletmecileri endişelendirmeye başladı.

Zehirli balık türleri dalış merkezlerini endişelendiriyor
29.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:44

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Hint Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan balon balığından sonra aslan balığının da sık görülmesi dalış turizmi yapan işletmecileri endişelendirmeye başladı.Hint Okyanusu kökenli zehirli balık türü, Latince adı 'Pterois Miles' olan aslan balığı Marmaris Körfezi ve açıklarında sık görülmeye başlandı. Aslan balığı, tıpkı balon balığı gibi deniz canlılarının üremesine engel olmasının yanı sıra denize girenlere ve bilmeden dokunan kişilere zarar verebiliyor. Bu iki tehlikeli türün popülasyonundaki artış, geçen şubat- ekim ayları arasında başta Katar, İran ve Rus turistler olmak üzere yaklaşık 50 bin kişiyi deniz dibinin güzelliklerini yaşatan dalış turizmi acentelerini endişelendiriyor. Turizm sektöründe olmazsa olmazlar arasında yer alan dalış sektörü temsilcileri bu sorunun çözümü için ivedi olarak önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.'GÖRSELLİK AÇISINDAN İLGİ ÇEKİYORLAR AMA ZEHİRLİ OLMASI KORKUTUYOR'21 yıldır dalış merkezi işleten ve aynı zamanda dalış eğitmenliği de yapan emekli deniz astsubayı Tuncer Mustafa Uysal, "Denizlerimizde 5-6 yıl önce balon balığı az görülürken bir anda sayılarında artış oldu. Bu zehirli bir tür, canavar balık. Kendi türünü bile yemekte. Boyları 50 santimetre ve üzeri olan balon balıkları daha derinlerde dolaşmakta. Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu'ndan gelen balon balığını Akdeniz iklimindeki Marmaris'teki balık türleri tanımadığı için kolaylıkla av olmaktadır. Aslan balığı ise son 3-4 yıldır sularımızda görülmeye başladı. Son bir yıl içinde kıyılarımıza kadar gelecek şekilde ciddi artış gösterdi. Aslan balığının tek düşmanı orfoz balığıdır. Ne yazık ki balıkçılar ve zıpkınla balık avlayanların orfoz avlamak için adeta yarışması nedeniyle nesli azaldı. Orfoz balığı azaldığı için aslan balıklarının popülasyonu da arttı. İki zehirli tür olan balon balığı ve aslan balığı sayısı gün geçtikçe Marmaris körfezi ve açıklarında hızla çoğalmaya devam ediyor. Dalış sektöründe görsellik açısından güzel, ilgi çekiyorlar ama zehirli olması korkutuyor" dedi.

Turistlere ve deniz dibini keşfetmek isteyenlere mağara, kaya dipleri ve kovuklarda dalış yatırdıklarını belirten Uysal, "Ancak, balon balığı ve aslan balığı gibi tehlikeli bu türlerin bu alanlarda yaşaması ve görülmesi bizi endişelendiriyor. Önceleri özellikle Orta Doğulu turistler olmak üzere rahatlıkla deniz dibi güzelliklerini tanıtıyorduk, şimdi ise korku ile yaklaşıyoruz. Şu ana kadar balon ve aslan balığı ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da olmamasını ümit ediyoruz. Çünkü aslan balığı zehrinin panzehri yok. Sadece aslan balığının iğnesini batırdığı yeri sıcak su veya bezle sürekli temizlemek gerekiyor. Eğer böyle bir durum ile karşılaşılırsa çözüm olmasa da iskorpit balığının zehrinden yapılan panzehir uygulanabilir. O biraz olsun sıkıntıyı rahatlatır. Bu iki tür zehirli balık türü için yetkililerden ricamız, ödüllü av yarışmaları açılması. Ayrıca bu balıkları getirenlere kilo başına bir ödül konmalıdır. Şu anda Fethiye ve Antalya'da balıkçılar aslan balığı tutmaya başladı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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