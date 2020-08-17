Zehirlerlenen tilki yavrusu tedavi altına alındı Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tarım ilaçlarından zehirlendiği tespit edilen tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tarım ilaçlarından zehirlendiği tespit edilen tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Asar köyünde yaşayan Hasan Yeşildağ, bahçesinde bir tilki yavrusunun bitkin halde yattığını gördü. Yeşildağ, hayvanı aracıyla ilçe merkezindeki veterinere götürdü.

Veteriner hekim Gökhan Ali Gürman tarafından tedavi edilen tilki yavrusunun tarım ilaçlarından zehirlendiği belirlendi.

"Tilkinin durumu iyi"

Veteriner hekim Gürman, AA muhabirine, tilki yavrusunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayvansever bir vatandaşımız tarafından kliniğimize getirilen yavru tilkiyi tedavi altına aldık. İlk belirlemelere göre tilkinin zehirlendiğini tespit ettik. Zehirlenmeye bağlı olarak düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA