Zehirlenmiş halde bulunan kedilerden üçü telef oldu
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Zehirlenmiş halde bulunan kedilerden üçü telef oldu

Zehirlenmiş halde bulunan kedilerden üçü telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde zehirlenmiş halde bulunan 4 kediden 3'ü telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde zehirlenmiş halde bulunan 4 kediden 3'ü telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Çelikler Sokak üzerinde mahalle sakinleri zehirlenmiş 4 kedi buldu. Zehirlenen kedilerden üçü telef olurken birisi tedavi için veteriner hekime götürüldü. Kedilerin zehirlenerek öldürülmesi mahalle sakinlerinin ve hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, "Ramazan ayında böyle bir manzara ile karşılaşmak gerçekten yürek yakıyor. Kedileri gerçekten birileri zehirleyerek öldürdüyse onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Zavallı hayvanların bu şekilde öldürülmesi insanlığa yakışmıyor. Konuyla ilgili araştırma yapıldıktan sonra suç duyurusunda bulunacağım" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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