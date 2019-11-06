Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi

06.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:04

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki özel bir firmada çalışan ve yedikleri öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülen 12 işçi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA