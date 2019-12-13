Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi (2)

13.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:18

ÖĞRENCİLERİN TAMAMI TABURCU OLDU

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda, doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenip, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrencinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nce yapılan duyuruda, gazdan etkilenen 105 kişinin sağlıklarına kavuştuğu belirtildi. Açıklamada, "Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 103 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir" denildi.Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 100 öğrenci ve 2 öğretmen, sabah saatlerinde taburcu edilmişti.

Kaynak: DHA