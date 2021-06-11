Zehirlenip ölen köpeğin mezarından bir an olsun ayrılmıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, birlikte büyüdüğü köpek zehirlenip öldürülünce, vefalı arkadaşı, sahibi tarafından gömülen köpeğin mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, birlikte büyüdüğü köpek zehirlenip öldürülünce, vefalı arkadaşı, sahibi tarafından gömülen köpeğin mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor.

İlçeye bağlı Maksutoluğu Yaylasında Mustafa Ersin Yeşilyurt'a ait iki köpekten biri, henüz tespit edilemeyen birisi tarafından zehirlendi. Zehirlenerek ölen köpeği gömen sahibi ise köpeği gömdüğü yeri taşlarla örerek mezar gibi yaptı. Henüz yavruyken beraber büyüyen diğer köpek ise ölen dostunun mezarının başında yatıp kalkıyor. Sürekli köpeğin gömülü olduğu yere gelen diğer köpek burada yatıp burada kalkıyor.

Köpeğin sahibi Mustafa Ersin Yeşilyurt ise, "Bu nasıl vicdansızlıktır. Köpeğimi birileri zehirleyip öldürdü. Kimseye bir zararı yoktu. Diğer köpeğim ise bu durumdan çok etkilendi. Mezarın başından hiç ayrılmıyor. Ben köpeğimi zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı