Zehirlenerek ölen çift, planladıkları Fransa'ya gidiş tarihinde defnedilecek

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen çiftin, Fransa'ya vize işlemleri yapmak için ilçeden ayrılmayı planladıkları gün defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Fransa'da tanışıp 13 Ağustos 2017 tarihinde evlenen 29 yaşındaki Serkan ve 25 yaşındaki Selda Gökkaya çifti, tatil için geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde misafirliğe gittikleri babaanne Güllü Gökkaya ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Acı olayın ardından çiftin, bir gün öncesinde bacayı ve sobayı temizlettirdikleri belirlenirken, soba ve borularına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koymuştu. Çift ve babaannelerinin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Cenazelerin otopsi işlemleri sürdüğü öğrenilirken ölüm haberiyle sarsılan Gökkaya ailesi ve yakınları büyük hüzün yaşıyor. Taziyeleri kabul eden 6 çocuklu baba Tekin ve anne Elif Gökkaya çifti, yaşanan olay nedeniyle büyük acı yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklarının Fransa'ya dönme planı yaptıklarını belirten acılı anne ve baba, Fransa'ya dönecek çiftin Pazar günü uçakla Ankara'ya hareket edeceklerini söyledi. Çocuklarının ilçeden ayrılmayı planladıkları Pazar gün cenazeyi teslim alacaklarını belirten anne ve baba, cenazelerin ise Pazar günü defnedileceğini kaydetti.

Acılı anne Elif Gökkaya, "Yaktın beni oğlum, yaktın beni gelinim. Allah'ım bu acıyı ben yaşadım, kimseye yaşatma" diyerek gözyaşı döktü.

Kendisi de müzisyen olan baba Tekin Gökkaya ise, oğlunun gurbetçilerin düğünlerinde bağlama ve org çaldığını ifade etti.