Zehirlenen yavru köpek çocukların gözü önünde öldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlendiği ileri sürülen yavru köpek, çocukların gözlerinin önünde can verdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir ağacın altında yavru bir köpeğin can çekiştiğini gören çoğu çocuk vatandaşlar, köpeğin çevresinde toplantı. Vatandaşlar, yetkilileri arayarak köpeğin kurtarılması için yardım istedi. Ancak zehirlendiği ileri sürülen köpek, çocukların gözlerinin önünde öldü.

Kaynak: İHA