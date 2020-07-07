Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı
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Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı

Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini otomobilinin bagajına koyarak veterinere götürmek isteyen bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı
07.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:22

Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini otomobilinin bagajına koyarak veterinere götürmek isteyen bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi'nde zehirlenen sokak köpeğini gören bir kadın, köpeği aracının bagajına koyarak veterinere götürmek istedi.

Aracı çalıştırdıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, caddede bulunan markete daldı.

Kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücü ve market çalışanları şoka girdi. Markette ise hasar meydana geldi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Caddede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının köpeği bagaja koyduğu, aracı çalıştırdıktan sonra markete girdiği görülüyor.

Kaynak: AA

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