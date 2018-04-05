Zehirlenen Rus Ajanının Kızı İlk Kez Konuştu

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı babası Sergei Skripal'i ziyaret ettiği sırada onunla birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılan Yulia Skripal yaptığı yazılı açıklama ile özel hayatına saygı gösterilmesini istedi. Moskova'daki akrabası ile yaptığı telefon görüşmesi ise Rus TV kanalında yayınladı.