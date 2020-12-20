Zehirlenen köpeğin imdadına çocuklar yetişti
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Zehirlenen köpeğin imdadına çocuklar yetişti

20.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:48
Zehirlenen köpeğin imdadına çocuklar yetişti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zehirlenen köpeğin imdadına çocuklar yetişti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zehirlenen köpeğin imdadına çocuklar yetişti.

Edinilen bilgilere göre, İsmetpaşa mahallesi Savak mevki civarında oyun oynayan çocuklar bir köpeğin inleme sesini duydu. Sesin geldiği yöne giden çocuklar bir köpeğin acı çektiğini belirterek zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta personeli köpeği tedavisinin yapılması için veteriner hekimi Aydın Bahtiyar'a götürdü.

Köpeğin zehirlendiğini belirten Bahtiyar "Sabaha kadar aralıklarla iğne yapacağız, bu geceyi çıkarırsa inşallah kurtulur. Çocuklar vaktinde ekiplerimize haber vermiş" dedi

Konudan haberdar olan Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, "Maalesef yetişkinler zehirlemiş çocuklarımız kurtarmış. Çocuklarımızın bu denli duyarlı ve bilinçli olması bizleri mutlu etti. Bir tarafta bir canlının hayatına son vermek isteyen yetişkinler bir tarafta minik güzel yürekleriyle bir canlının hayatının kurtulması için çaba harcayan yavrularımız. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım minik dostumuz sağlığına kavuşur" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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