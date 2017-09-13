Zehirlenen Kadını Apartman Görevlisi Kurtardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde açık unuttuğu yemek ocağından sızan gazdan zehirlenen 90 yaşındaki kadını, apartman görevlisi son anda kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Bükreş Sokak'taki apartmanda yalnız yaşayan Lamia Akkurt, yemek ocağının gazını açık unuttu.



Ocaktan sızan gazın kokusu kısa sürede apartmanın içerisini sardı. Apartman görevlisi Ali Demir, gaz kokusunun Akkurt'un evinden geldiğini belirleyerek durumu yetkililere bildirdi.



Yetkilerin gelmesini beklerken evin zilini çalan Demir, ses gelmeyince kapıyı kırıp içeri girdi.



Açık unutulan ocağı kapattıktan sonra pencere ve kapıları açarak ortamı havalandıran Demir, sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akkurt'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.