Zehirlenen hayvanlarına yoğurt yedirip, soğuk suyla yıkadılar
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Zehirlenen hayvanlarına yoğurt yedirip, soğuk suyla yıkadılar

Zehirlenen hayvanlarına yoğurt yedirip, soğuk suyla yıkadılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde baraj gölünde yetişen ottan yiyen ve dibe çöken sudan içen 300 büyükbaş zehirlendi.

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde baraj gölünde yetişen ottan yiyen ve dibe çöken sudan içen 300 büyükbaş zehirlendi. Köylüler, hayvanları kurtarmak için yoğurt yedirip, soğuk suyla yıkadı.

Olay, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş Köyü'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kuraklık nedeniyle suları çekilen Kars Baraj Gölü'nde otlayan ve su birikintilerini içen büyükbaş hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı. Çobanın haber vermesiyle Çamçavuş Köyü Muhtarı Remzi Ucungan ve köylüler, hayvanları kurtarmak için sabaha kadar yoğun mücadele verdi. Veteriner de çağıran köylüler, zehirlediklerini belirttikleri hayvanlara yoğurt yedirip, soğuk suyla yıkadı.

'50-60 İNEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR'Çamçavuş Köyü Muhtarı Remzi Ucungan, "Dün akşam 19.00 sıralarında hayvanların rahatsızlandığı bilgisi geldi. Sürünün yanına gittiğimde, hayvanların şiştiğini gördüm. Çobana sürüyü hemen köye götürmesini istedim. Ancak yarım saat içerisinde 35 inek telef oldu. Kalan hayvanları kurtarabilmek için ilçeden veteriner çağırdık. Veteriner ve köylüler, gece boyunca kalan hayvanları kurtarmak için mücadele etti. Hayvanlara yoğurt yedirerek, soğuk suyla yıkayarak telef olmalarını önledik. Veteriner şişkinlikleri devam eden 50-60 ineği kurtarmak için çalışıyor" diye konuştu.Zehirlenmenin suları çekilen Kars Baraj Gölü'nde biten otlar ve kirli su birikintilerinden kaynaklandığını belirten muhtar Ucungan, konuyu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine bildirdiklerini söyledi. Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ot, su ve hayvanlardan incelenmek üzere numune aldı. GELENEKSEL BİR YÖNTEM

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, toksikolojik durumlarda yoğurt kullanılmasının eski bir alışkanlık olduğunu belirterek, "Bizler de köylülerin ilaca ulaşamadıkları durumlarda vatandaşa yoğurt yedirmelerini tavsiye ediyoruz. Eski geleneksel bir yöntem. İşe de yarıyor" dedi.


- Kars

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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