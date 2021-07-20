Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Ailenin hangi sebepten zehirlendiği araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, 6 kişilik ailenin bulantı ve kusma şikayeti ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde zehirlenmenin gıdadan olmadığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarında gaz sızıntısı da olmadığı tespit edildi.

Zehirlenen aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, ailenin hangi sebepten zehirlendiği araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı