Zehirlenen 5 yavru köpekten 1'i kurtarılamadı
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Zehirlenen 5 yavru köpekten 1'i kurtarılamadı

Tokat'ın Zile ilçesinde zehirlenmiş olduğu değerlendirilerek tedavi altına alınan 5 yavru köpekten birisi öldü.

Zehirlenen 5 yavru köpekten 1'i kurtarılamadı
09.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:12

Tokat'ın Zile ilçesinde zehirlenmiş olduğu değerlendirilerek tedavi altına alınan 5 yavru köpekten birisi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Şeyh Ali Mahallesinde can çekişirken bulunan 5 yavru köpeğin Zile Belediye Veterineri Yaşar İş tarafından tedavisine başlanmıştı. Yavrulardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu kötü olan 3 yavru Tokat'a getirildi. Veteriner Hekim Şeyma Şahin, zehirlenme şikayeti ile gelen yavru köpeklerin tedavisine kliniğinde başladı Serum takılan köpeklerin kanlarını alınarak laboratuvara gönderileceğini ifade eden Şahin, köpeklerden 2'sinin durumu iyi 1'sinin hipotermiye girdiğini ifade ederek, "Zehirlenme olayı üzerinde duruyoruz. Köpeklerin kurtulma durumunun tedaviye yanıt verip vermeyeceğine göre bakacağız. Serum taktık genel durumlarını kontrol edeceğiz" dedi.

Öte yandan köpeklerin zehirlenmesi olayı ile ilgili belediye ekipleri çalışma başlattığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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