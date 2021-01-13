Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu
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Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu

13.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:02
Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu

ADANA'nın Karataş ilçesinde bir sitede Zahide Yaşat'ın (60) beslediği 25 sokak kedisinden 17'si telef oldu, 5'i ise kayboldu.

ADANA'nın Karataş ilçesinde bir sitede Zahide Yaşat'ın (60) beslediği 25 sokak kedisinden 17'si telef oldu, 5'i ise kayboldu. Kedilerinin öldüğünü gören Yaşat gözyaşlarına boğuldu.

Kente bağlı Tuzla ilçesindeki bir sitede 25 sokak kedisini besleyen Zahide Yaşat (60), sabah saatlerinde içlerinden birinin rahatsızlandığını fark edip, veterinere götürdü. Kedinin tedavisini yaptırdıktan sonra yeniden siteye dönen Yaşat, diğerlerinin de yerde yattığını görünce hemen veterineri aradı. Veterinerin müdahale ettiği kedilerden 17'si telef oldu, 3'ü ise tedaviye alındı. 5 kedinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Gözyaşları içinde açıklama yapan Yaşat, "Art arda 4 kedimiz öldü. Diğer kediler ise devamlı bağırarak acı çekiyorlardı. Tekrardan veterineri çağırdım. Veteriner hepsinin zehirlendiğini söyledi" dedi.Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Yıldırım da, "Karataş ilçesinde bir site içerisinde hayvanseverlerin baktığı 20 den fazla kedi zehirlendi. Çok kötü durumda olan 4 yavru kedimizi hemen Tarım İl Müdürlüğü olay yerine giderek tedavi altına aldı. Bu 4 kedimizin de maalesef 1 tanesini kaybetti. 3'ünün durumu iyi" diye konuştu.'BU CANİLİĞİ YAPAN İNSANLAR HALA ARAMIZDA'Zehirlenme olayını vahşet olarak tanımlayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye'nin her tarafından hayvan zehirlenmesi ve şiddet olaylarının tırmanmaya başladığına şahit oluyoruz. Bir canlının saatlerce can çekişerek ölmesi ve iç organlarının parçalanarak ölmesi, hiçbir insanın vicdanına sığacak bir şey değil. Bu hayvanlar iç organları parçalandığı için feryat ederek ölüyorlar. Bu caniliği yapan insanlar hala içimizde dolaşıyor. Bu tür olaylara hapis cezası verilmesi lazım."'BUNU YAPAN GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR CANİDİR'

Ülke genelinde 2020 yılı içerisinde 5 bine yakın sokak hayvanının zehirlenerek öldüğünü söyleyen Yıldırım, "Bunun yanı sıra silahla vurulan, ayağı kesilen gibi çok farklı şiddet olayları var. Allah korkusu ve vicdan taşıyanların hayvanların saatlerce can çekişerek ölmesini kabul etmemelidir. Bu bir vicdan sorunudur. Bunu yapan insanlar bana göre gözü dönmüş bir canidir. Bunu yapanlar başka bir zaman toplumda kadına da şiddet uygulayabilir" ifadelerini kullandı.


Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu
Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu
Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu
Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu
Zehirlenen 25 kedisinden 17'si telef oldu; gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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