Zehir trafiğine büyük darbe

30.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:22

Türkiye, terörün en büyük finans kaynağı uyuşturucuyla mücadelesine hem yurt içinde hem de yurt dışında devam etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Narko-Tim", "Alan Denetimi", "Narko-Mobil", "Narko-Rehber", "Narkolog", "Narko-Nokta", "Narko-Tır", "Narko-Yarışma", "Erken Uyarı Sistemi", "Uyuma Uygulaması" ve "Metruk Binaların Yıkımı" gibi projeler başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 147 bin 562, bu yılın 10 ayında 116 bin operasyon düzenlendi, geçen yıl 205 bin 817, bu sene de 170 bin 595 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan geçen yıl 23 bin 113'ü, bu yılın 10 ayında da 20 bin 623'ü tutuklandı.

Bu yılki operasyonlarda 49 ton 447 kilo esrar, 22 ton 707 kilo skunk, 16 ton 214 kilo eroin, bir ton 344 kilo kokain, 610 kilo afyon, 485 kilo bonzai, 758 kilo metamfetamin, 5 milyon 973 bin 838 ecstacy, 10 milyon 545 bin 95 captagon, 1 milyon 886 bin 983 sentetik ecza ürünü ve 42 milyon 265 bin 55 kök kenevir ele geçirildi.

Geçen yıl ise 67 ton 174 kilo esrar, 10 ton 861 kilo skunk, 17 ton 994 kilo eroin, bir ton 156 kilo kokain, 569 kilo afyon, bir ton 210 kilo bonzai, 480 kilo metamfetamin, 8 milyon 575 bin 202 ecstacy, 21 milyon 776 bin 129 captagon, 1 milyon 956 bin 132 sentetik ecza ürünü ile 10 milyon 161 bin 743 kök kenevir bulundu.

Önemli uyuşturucu operasyonlarına imza atıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülke genelinde başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, aynı zamanda uluslararası arenadaki operasyonların büyük bir çoğunluğuna hem fiili olarak hem de bilgi paylaşımı yaparak önemli katkıda bulundu.

Güvenlik güçleri, uluslararası sularda bu yıl Türkiye'den yaklaşık bin 500 kilometre uzakta müşterek icra edilen "Birlik Operasyonu" başta olmak üzere 14 olayda 8 ton 69 kilo 930 gram esrar ele geçirerek 46 şüpheliyi yakaladı.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 24 Aralık 2018'de Sırbistan-Bulgaristan Kalotina sınırında Türk güvenlik güçleri ile Bulgaristan polisince yapılan ortak operasyonda 500 bin ecstacy ile bir şüpheli yakalandı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Türk ve Yunan güvenlik güçlerince 7 Ocak'ta düzenlenen müşterek operasyonda 4 milyon 500 bin captagon ele geçirildi.

EGM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 15 Nisan'da Libya açıklarında uluslararası sularda bir tekneye düzenlenen operasyonda 4 ton 182 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

Akdeniz'de 17 Haziran'da uyuşturucu yüklü gemiyi tespit eden Türk güvenlik güçleri, bu bilgiyi İtalya ve İspanya birimleriyle paylaştı. Bu doğrultuda İspanya güvenlik birimlerince gemiye müdahale edilerek 12 ton 440 kilo esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 zanlı yakalandı.

Ülke içinde zehir trafiğine büyük darbe

Erzincan'da 5 Aralık 2018'de tırda yapılan aramada 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 30 Ocak'ta iki adresteki aramada 850 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da 24 Ocak'ta bir araçta 1 ton 535 kilo eroin bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı, operasyon "tek seferde ele geçirilen en yüklü eroin miktarıyla" kayıtlara geçti.

Mersin'de 5 Şubat'ta Ekvator'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde 615 kilo kokain ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Edirne'de 10 Nisan'da kamyon ile otomobilde yapılan aramada 1 ton 301 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te 12 Nisan'da yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi, 1 milyon 500 bin captagon ile yakalandı.

Balıkesir'de 6 Mayıs'ta 1 ton 982 kilo skunk ele geçirildi, İstanbul'da 26 Mayıs'ta bir araçta 1 milyon 800 bin ecstacy, 30 kilo kokain, bir uzun namlulu silah bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lice ilçesinde 2 Temmuz'da düzenlenen Bayrak-128 Operasyonu ile 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Temmuz'da 1 ton 500 kilo skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 10 Temmuz'da Bayrak-129 Operasyonu ile 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19-20 Ağustos'ta yapılan Şehit Ümmet Ufacık Operasyonu'nda 792 kilo kubar ve 193 kilo toz esrar, 1 milyon 394 bin kök kenevir ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. 3-17 Eylül'deki Bayrak-133-134 operasyonlarında da 838 kilo kubar, 635 kilo toz esrar ile 12 milyon 772 bin 836 kök kenevir ele geçirildi.

Havadan denetim

İnsanlı ve insansız hava araçlarının uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında kullanımına da ağırlık verildi.

Uzaktan algılama sistemleriyle uyuşturucu ekim alanlarının havadan tespiti hız kazandı.

Ayrıca kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadelede en büyük yardımcısı olan arama köpeklerinin sayısı artırıldı. Aynı zamanda illerde ve ilçelerde de alınacak tedbirlerle ilgili toplantılar, rehabilitasyon ve eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının projeleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenirken 1 Kasım itibarıyla 2019'da 23 derneğe 4 milyon 105 bin lira, 2010'dan bugüne kadar da 153 derneğe 13 milyon 50 bin lira destek verildi.

Atık suda uyuşturucu analizi

Uyuşturucu kullanımının tespiti, hangi bölgede, mevsimsel olarak hangi zamanlarda uyuşturucu kullanımının yoğunlaştığı, yeni nesil maddelerin kullanım miktarı ile çeşitliliğini, kullanımı engellemek ve mücadele alanında çalışanlara durumu bilmeleri amacıyla atık su analiz çalışmaları başlatıldı.

Bu doğrultuda atık su analizinin ilk numuneleri Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da alındı.

Üçer aylık aralıklarla dört dönem halinde numune alımı uygulaması kapsamında her dönemin sonunda hazırlanan raporlar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İçişleri Bakanlığına bildirildikten sonra ilgili birimlerin çalışmalarında yol gösterici olarak kullanılıyor.

Bu arada, halen uyuşturucu ticareti suçundan cezaevlerinde 62 bin 323 tutuklu veya hükümlü bulunuyor.

Kaynak: AA