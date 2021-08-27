Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
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Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zehir tacirlerinin planını polis bozdu İstanbul'dan güzergah değiştirerek Samsun'a metamfetamin getirirken yakalandılar İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri, polise yakalanmamak için farklı yolları kullanmalarına rağmen yakayı ele verdi.

Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

İstanbul'dan güzergah değiştirerek Samsun'a metamfetamin getirirken yakalandılar

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri, polise yakalanmamak için farklı yolları kullanmalarına rağmen yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, şüpheliler Ö.E., Ü.Ö. ve Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadınla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon için düğmeye basan narkotik dedektifleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Kastamonu ve Sinop üzerinden Samsun'a ulaşmak için yola çıktıklarını tespit etti. Narkotik polisin tarafından takipte olan araç Samsun'un Bafra ilçesi, Osmanbeyli mevkiinde düzenlen operasyonla yakalandı. Araçta bulunan Ö.E. ve O.T. ile birlikte 487,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Bafra ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda Ü.Ö. ile Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ö.E.Ü. ve Ö.O.T. ile A.G. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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