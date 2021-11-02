Son dakika haber! Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen Kalkan operasyonunda gözaltı sayısı 20 oldu

ANKARA (İHA) - Ankara'da uyuşturucudan elde edilen paranın aklanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı olan 37 kişiden 20 şüpheli yakalandı.

Ankara 2018 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 115 kişiden oluşan suç örgütünü tespit ve 'Kalkan' adını verdikleri operasyon ile örgüt lideri Muzaffer A.'nın aralarında olduğu suç örgütü üyelerini gözaltına almıştı. Narkotik ekiplerinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda; 53 kilo 134 gram eroin, 670 gram esrar, 180 gram skunk tabir edilen esrar, 38 bin 520 adet extacy, 4 adet susoxone, 80 bin 500 Türk lirası, 7 cep telefonu, 2 sahte sürücü belgesi, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti. Polis ekiplerinin yaptıkları işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri Muzaffer A.'nın da aralarında 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucudan elde edilen kara parayı aklamışlar

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yaptıkları çalışmalarda suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların araştırılması için MASAK'a dosya hazırladı. MASAK incelemesinde 37 kişinin uyuşturucudan elde edilen kara parayı akladığını tespit etti. Operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 37 şüpheliden 20 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

(Ali Nargüner/İHA)

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