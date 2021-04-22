Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki aracın içerisinde toplamda iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki aracın içerisinde toplamda iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçe emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurduğu iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin içerisindeki A.K., O.B. ve S.A. göz altına alındı. Olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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