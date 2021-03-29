Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı
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Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zehir tacirlerine operasyon: 36 gözaltı

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

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Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette eroin ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 8'i tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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