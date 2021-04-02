Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
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Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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Denizli'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çivril'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alınan zehir tacirleri düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ev ve üt aramalarında ise kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 5 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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