Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
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Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve zehir ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında farklı miktar ve çeşitte uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. - DENİZLİ

Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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