Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
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Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 723 adet uyuşturucu hap, çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette eroin, metafetamin ve esrar, ruhsatsız tüfek, 2adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. - DENİZLİ

Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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