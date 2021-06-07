Zehir tacirlerine operasyon: 19 gözatı

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 19 şüphelinin yanı sırada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri zehir tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan otomobil Denizli girişinde takibe alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı. Yine Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'U tutuklandı. Yapılan aramalarda ise4 bin kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı