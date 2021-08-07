Zehir tacirlerine operasyon
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Zehir tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik il genelinde çalışma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli 2 şahsı tespit etti.

Zanlıların adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Nefes kesen operasyonda 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Zanlılar gözaltına alınırken ekipler, adreste yaptıkları aramada 28 parça halinde 12 kilo 900 gram yasaklı madde, bu maddelerin üretiminde kullanılan çeşitli düzenekler, 2 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi.

Evde bulunan maddelere el konulurken yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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