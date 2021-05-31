Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı
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Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı

Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 31 şüphelinin yanı sırada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri zehir tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan otomobil Denizli girişinde takibe alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı. Yine Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yapılan aramalarda evin banyo kısmında bulunan çamaşır sepetinin içerisinde metafetamin ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Denizli'de yasa dışı yollarla kenevir yetiştiriciliği yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye 9 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 370 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 298 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 785 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı
Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı
Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı
Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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