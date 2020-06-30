Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
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Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu İçişleri Bakanı Soylu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı.

30.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:15

Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Soylu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi"

"Bu operasyonun ismi Bataklık"

ANKARA - Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çıkışında açıklama yapan Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldığını belirterek, " Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Operasyonun isminin "Bataklık" olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etme kapsamında operasyonun düzenlendiğini kaydetti.

Suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı" bilgilerini verdi.

Operasyonda silahlı suç örgütünün de tespit edildiğini kaydeden Soylu, " Örgütün iki tepe yöneticisi var, biri Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık kırmızı bülteni var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kendisinin de saat 06.00'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gelerek çalmışmaları takip ettiğini de kaydetti.

Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Kaynak: İHA

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