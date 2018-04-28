Şeytanın Aklına Gelmeyecek Kurnazlık! Uyuşturucu Satıcıları, Aynı Sokaktaki Evlere Aynı Kapı Numarasını Vermiş
Bursa Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcılarının aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vermesi karşısında şoke oldu.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.
POLİSLER HAYRETE DÜŞTÜ
Bursa narkotik polisi aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Zehir tacirlerinin herhangi bir polis baskınına karşı aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler tacirlerin oyununa gelmedi. Polis savcılıktan alınan arama kararları ile tespit edilen adreslere girerek dakikalarca uyuşturucu madde aradı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Narkotik polisi tarafından 9 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda ve şok uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen toplam 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yakalanan D.A. ve T.C. isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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içicilere devlet desteği verilmeli çok pahalı herkes oyuzden ucuz bonzai gibi sentetiklere bulşıyor hatta devlet kontrolunde üretilmesinden yanayım zaten ot içiliyor ot içen adamında kımseye zararı omuyor savaşa gitsen barışıp gelirsin e bide bazı ulkelerde doktorlar kanser hastalarına oneriyor eczanelerde medical maruhanna adı altında satışı yapılıyor devlet kazanır pkk kaybeder sokaktaki satıcılarda yavaş yavaş yok olurCevap Yaz 3 Yayından KaldırAKT: Sen bu yorumu yaparken ne icdin acaba devlet boyle bi destek de bulunursa ilj senin cocugun kullancak akil yok ki1 Yayından Kaldır
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bence yakalayıp içiri atmak değil öldürülmeli yoksa bitiremezsiniz. öldürürseniz öldürüyorlar diye içen çok az olacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Icicek olan evinde esrar bitkisi yetistiriyor zaten. Ama bonzai vb kimyasallarin onune gecmek icin abd modeli uygulanarak devlet kontrolunde satis olabilir. Hem devlette vergisini alir hem de pkk dhkpc gibi teror orgutlerinin onu bir nebze olsun kesilir hem de millet sagliksiz urun tuketmez !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yasallastirinda herkes rahatlasin en azindan devlete de katkisi olurCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır