Zehir tacirleri yakalanmamak için uyuşturucu hapları iç çamaşırlarına saklamışlar
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Zehir tacirleri yakalanmamak için uyuşturucu hapları iç çamaşırlarına saklamışlar

08.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:51
Zehir tacirleri yakalanmamak için uyuşturucu hapları iç çamaşırlarına saklamışlar

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri iç çamaşırlarına sakladıkları tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu getiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çevre illerden kente uyuşturucu madde getirerek ticaretini yapan 2 zehir tacirini tespit eden ekipler fiziki ve teknik takibe aldı. kısa süreli takibin ardından iki zehir taciri düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Ev ve üst aramalarında ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirleri 152 adet ecstasy hapı yakalatmamak için iç çamaşırlarına gizledikleri öğrenildi. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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