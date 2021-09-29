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Zehir tacirleri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zehir tacirleri tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada toplam 3 parça halinde 2.2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.A., Ö.Ş. ve G.G. isimli 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Zehir tacirleri tutuklandı

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