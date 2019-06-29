Zehir tacirleri polisten kaçamadı

Polisin uygulama noktası kurduğunu görünce yolunu değiştiren aracın önünü yine polis kesti. Narkotik polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarla İstanbul'dan temin edilen uyuşturucunun Çorlu'ya getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatarak önce aracın marka ve modelini ardından da plakasını belirleyerek ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu.

İçerisinde biri kadın üç kişinin bulunduğu aracın ilçe girişindeki uygulama noktasını fark ederek köy yoluna sapması üzerine polis ekipleri de kontrol noktasından ayrılarak aracın peşine düştü. Köy yollarında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından dur ikazlarına da uymayan şüphelilerin içerisinde olduğu araç önü kesilerek durduruldu.

İ.E.T.O. ve M.B. adlı şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri araç içerisinde narkotik detektör polis köpeğinin de yardımıyla arama yaptı.

Yapılan aramalarda iki ayrı poşet içerisinde yaklaşık yarım kilogramağırlığında eroin maddesi ele geçiren polis, şüphelileri ifadelerine başvurulmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve olayda kullanılan araca incelenmek üzere el koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA