Zehir tacirleri köyde uyuşturucu satarken yakalandı

Düzce'de köyde uyuşturucu madde satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu suçüstü yakalandı.

Düzce'de köyde uyuşturucu madde satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu suçüstü yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Akçakoca ilçesine bağlı köylerde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti. Şahısların aracını takibe alan Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların bulunduğu araca operasyon düzenledi. Uyuşturucu köpeğinin de katıldığı operasyonda araç içinde 73 gram bonzai yakalandı. Araçta bulunan şüpheliler N.M.D. ve A.E. de gözaltına alındı. Ayrıca köyde bulunan N.K. ve B.M. isimli şahıslar ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı