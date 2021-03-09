Zehir tacirinin oyununu Chako bozdu
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Zehir tacirinin oyununu Chako bozdu

09.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:21
Zehir tacirinin oyununu Chako bozdu

Denizli'de arama yapılan aracın içerisinde bulunan kaynak makinesine Narkotik Madde Arama köpeği Chako'nun tepkisiyle ortaya çıkan görüntü herkesi şaşırttı.

Denizli'de arama yapılan aracın içerisinde bulunan kaynak makinesine Narkotik Madde Arama köpeği Chako'nun tepkisiyle ortaya çıkan görüntü herkesi şaşırttı. Kaynak makinesinin söken ekipler yüklü miktarda uyuşturucu madde buldu.

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve ticareti yapılacağı istihbaratını alan Narkotik timleri, aracı takibe aldı. Zehir tacirinin kullandığı araç kent girişinde durdurularak arama çalışmaları başlatıldı. Narkotik Madde Arama köpeği Chako'nun da katıldığı operasyonda uyuşturucu maddeyi saklamak için kullanılan yöntem görenleri hayrete düşürdü. Chako aracın bagaj kısmında bulunan kaynak makinesine tepki vermesi üzerine ekipler, makineyi söktü. Sökülen makinenin içerisinde 517 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Zehir tacirinin oyununu Chako bozdu
Zehir tacirinin oyununu Chako bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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