Zehir Taciri Yakalandı

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, E.S. (40), uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen E.S. yakalandı. Gözaltına alınan E.S.'nin üzerinde satışa hazır 1 parça esrar, 2 parça bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye gönderilecek.



- Kayseri