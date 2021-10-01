Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı Antalya'da bir ilköğretim okulunun yanında bulunan parkta jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında arama gerçekleşirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

ANTALYA - Antalya'da bir ilköğretim okulunun yanında bulunan parkta jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında arama gerçekleşirdi. Yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Doğançam ilköğretim okulu yanında bulunan parkta yapılan operasyonda O. D. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında satışa hazır, 4 paket halinde 10 gram metamfetamin, 1 paket 5 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı

Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı

 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı

Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı

 3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi

3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Şallı Özge Özder Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Mustafa Denizli Marcao Mesut Özil Gökhan Töre
Tüm Haberler Ziya Selçuk Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 22:48:56. #1.12#