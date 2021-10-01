MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı

ANTALYA - Antalya'da bir ilköğretim okulunun yanında bulunan parkta jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında arama gerçekleşirdi. Yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Doğançam ilköğretim okulu yanında bulunan parkta yapılan operasyonda O. D. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında satışa hazır, 4 paket halinde 10 gram metamfetamin, 1 paket 5 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.