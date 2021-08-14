Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı
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Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı

Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu satıcısını saklandığı yerde yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu satıcısını saklandığı yerde yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği il dışından yüklü miktarda esrar getirileceği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Saha ve teknik araştırmalar sonucu daha önceden sabıkası bulunan A.K isimli şahsın İçmeler Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yeri gözetim altına alındı. Narkotik ekiplerinin arama köpeği Koko eşliğinde yaptıkları operasyon sonucu evde 7.65'lik ruhsatsız silah, 7 adet fişek ve çalıştığı iş yerinde bidonların, çuvalların ve kovaların içine saklanan 4 farklı yerde bir ve bir buçuk kiloluk paketlerde halinde toplamda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan uyuşturucu maddelere el konulurken, A.K. uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem düzenlenerek gözaltına alındı. İfade ve sorgu işlemleri devam eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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