Zehir taciri korona virüs dinlemedi
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Zehir taciri korona virüs dinlemedi

Zehir taciri korona virüs dinlemedi
04.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:09

Zehir taciri korona virüs dinlemedi Esenyurt'ta kısıtlama günlerinde evinden uyuşturucu satan şahıs yakalandı Esenyurt'ta yeni tip korona virüs kısıtlaması gününde evinden uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin çalışmasıyla cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Zehir taciri korona virüs dinlemedi

Esenyurt'ta kısıtlama günlerinde evinden uyuşturucu satan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yeni tip korona virüs kısıtlaması gününde evinden uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin çalışmasıyla cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken evinde yapılan aramalarda 500 gram adeta uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Balıkyolu Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro ekipleri mahallede bir evde B. Y. isimli erkek şüphelenin evinden uyuşturucu satışı yaptığının ihbarını aldı. Ekipler ihbarın yapıldığı çevrede ve evin yakınlarında çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde satış yaptığını söylenilen B.Y. polisin titiz çalışmasıyla cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

B. Y.'nin bahse konulu evinde arama yapan ekipler, ev içerisinde 500 gram üzerinde saf eroin ve onlarca satışa hazır fişek tabir edilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Gözaltına alınan B. Y. işlemeleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Zehir taciri korona virüs dinlemedi

Kaynak: İHA

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